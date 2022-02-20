Власти Польши предложили заблокировать газопровод «Северный поток»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предложил отключить российский трубопровод «Северный поток» из-за геополитической напряженности.

Моравецкий не исключил, что можно транспортировать голубое топливо в европейские страны через газотранспортную систему Украины, чья мощность составляет 130 млрд кубометров. Он напомнил, что Польша также активно выступает против введения в эксплуатацию «Северного поток — 2». Политик настаивает: среди санкций Евросоюза против России обязательно должен быть пункт о газотранспортной магистрали.

Однако не все жители Польши согласны с мнением Моравецкого. Так, читатели местного портала Interia ранее вступились за«Северный поток — 2». Поляки напомнили, что благодаря газопроводу Евросоюз сможет получать энергоресурс по сниженным ценам.