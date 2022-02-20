Шесть поездов перевезут беженцев из Донбасса в Брянскую, Курскую и Белгородскую области

Еще шесть поездов привезут пять тысяч жителей ДНР и ЛНР в российские регионы, сообщили в МЧС России.

Беженцев с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик готовы принять 26 российских регионов. На территорию страны уже прибыли более 40 тыс. жителей Донбасса.

Еще шесть поездов привезут пять тысяч беженцев в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области. Первый поезд с жителями ЛНР и ДНР прибыл в Воронеж из Ростовской области 19 февраля. На нем в регион прибыло порядка тысячи человек. Второй рейс ожидается в Воронежской области 20 февраля.