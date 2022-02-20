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Глава Евросовета Мишель заявил, что санкции против России отразятся на Евросоюзе

Политика
Глава Евросовета Мишель заявил, что санкции против России отразятся на Евросоюзе

Антироссийские санкции, которые Брюссель планирует ввести на фоне ситуации на Украине, отразятся и на ЕС. Такое заявление озвучил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Политический деятель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности допустил внедрение ограничений против Москвы, если та «нападет» на Киев. По его словам, Европа в этом случае «будет платить свою цену».

«Если мы чувствуем, понимаем, что происходит что-то серьезное, я сразу же созову Евросовет, также мы будем в контакте с партнерами», — уточнил Мишель.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не имеет никаких агрессивных планов в отношении Украины.

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