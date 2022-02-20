Глава Евросовета Мишель заявил, что санкции против России отразятся на Евросоюзе

Антироссийские санкции, которые Брюссель планирует ввести на фоне ситуации на Украине, отразятся и на ЕС. Такое заявление озвучил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Политический деятель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности допустил внедрение ограничений против Москвы, если та «нападет» на Киев. По его словам, Европа в этом случае «будет платить свою цену».

«Если мы чувствуем, понимаем, что происходит что-то серьезное, я сразу же созову Евросовет, также мы будем в контакте с партнерами», — уточнил Мишель.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не имеет никаких агрессивных планов в отношении Украины.