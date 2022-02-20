Волонтеры в России организуют обучение эвакуированных из Донбасса детей

Эвакуированные из Донбасса дети продолжат обучение в России, занятия планирую проводить студенты-волонтеры.

Будущие педагоги будут проводить уроки, чтобы школьники не отстали от учебной программы, об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по информационной и молодежной политике, развитию добровольчества Леонид Шафиров.

«Есть студенты, которые являются членами трудовых отрядов, в том числе педагоги — таких привлекли для того, чтобы они проводили с детьми занятия, чтобы они не отстали от учебных программ», — заявил Шафиров.

По данным на 8:00 утра воскресенья, в Ростовской области находятся 6,5 тыс. беженцев, из них 2,7 тыс. дети. В Воронежскую область 20 февраля прибыло 910 жителей Луганской и Донецкой народных республик, из них 358 детей школьного возраста. Учеников планируют обеспечить ноутбуками, чтобы они смогли продолжить обучение дистанционно, об этом сообщил зампредседателя правительства Воронежской области Артем Верховцев.