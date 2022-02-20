Депутат Свищев похвалил сборную России по хоккею за выступление на Олимпиаде в Пекине

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал поражение сборной России по хоккею в финале 24-х зимних Олимпийских играх от команды Финляндии.

Российские хоккеисты очень хорошо начали первую двадцатиминутку, реализовав удаление форварда сборной Финляндии Ханнеса Бьернинена. Автором заброшенной шайбы стал Михаил Григоренко. Начиная со второго периода, финны полностью перехватили инициативу и в ответ забили два гола. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев считает, что серебро Олимпийских игр — достойный результат.

«Мы понимали, что олимпийский хоккейный турнир без НХЛ будет немного проигрывать. Все ждали шоу, которое можно делать только со звездами. С другой стороны, мы увидели молодежь, которая выглядела достойно. Серебро — достойная награда. Финнов тоже хотим поздравить с их первым золотом», — подытожил политик

Ранее в матче за бронзу сборная Словакии не оставила шансов Швеции, разгромив своих соперников со счетом 4:0. Дублем отметился форвард словаков Юрай Слафковски. Стоит отметить, что 17-летний нападающий стал лучшим снайпером турнира с шестью голами.