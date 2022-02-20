Жителя Коми госпитализировали с ножевым ранением после застолья со знакомым в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Петербурга. Он подозревается в нанесении тяжкого ранения приятелю, сообщило издание «Невские Новости».

Ночью в полицию поступил звонок об окровавленном мужчине. Раненый гражданин сидел возле дома на улице Валерия Гаврилина.

По указанному адресу приехали стражи порядка и восстановили картину преступления. В гости к подозреваемому пришел 26-летний приезжий из Коми. Приятели устроили посиделки со спиртным. Между мужчинами произошла ссора, злоумышленник схватил нож и ударил оппонента. Лезвие пробило грудь и частично повредило печень. Потерпевшего срочно госпитализировали.