Ведущий украинского телеканала оскорбил Путина и Лаврова

Ведущий новостей на украинском телеканале «Рада» Владимир Петров позволил себе резкое высказывание в адрес российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Владимира Путина. Петров загадал высокопоставленным политикам оскорбительную загадку, иронизируя над недавним высказыванием главы внешнеполитического ведомства.

«Хочу обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с вопросом "по понятиям" его же языком. Смотри. Есть два стула, на одном пики точеные, на другом… Государственный канал, поэтому — пальцы верченые. На какой сам сядешь, а на какой Путина посадишь? Жду ответа как соловей лета», — заявил журналист.

Ранее Сергей Лавров, рассуждая о переговорах с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности, вспомнил известную в народе поговорку «пацан сказал — пацан сделал».