Крупный пожар уничтожил сельхозтехнику на территории фермерского хозяйства в Приамурье

Крестьянско-фермерское хозяйство загорелось в селе Чесноково Амурской области. Огонь уничтожил около 20 единиц сельхозтехники. Об этом сообщили в региональном центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 05:58 по местному времени (23:58 по Москве). К тушению пламени привлекли дополнительные пожарные подразделения из ближайших населенных пунктов. Всего в ликвидации огня было задействовано девять человек и три автоцистерны.

В результате происшествия полностью сгорели восемь комбайнеров, четыре трактора, два посевных комплекса и погрузчика, а также пять автомобилей. По предварительным данным, причиной пожара может быть поджог. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.