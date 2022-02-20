The Guardian: Дональд Трамп вернется в соцсети в День президентов США

Бывший президент США Дональд Трамп впервые готовится выйти в виртуальное пространство с момента штурма Капитолия в начале 2021 года, когда Twitter, Facebook и другие соцсети заблокировали аккаунты республиканца. В понедельник в магазине приложений App Store появится Truth Social – новая социальная сеть, созданная с подачи самого Трампа, пишет The Guardian.

Бета-версия приложения тестируется уже несколько недель, официальный запуск намечен на 21 февраля. Примечательно, что именно в эту дату празднуется День президентов, утвержденный в 1968 году в честь Авраама Линкольна и Джорджа Вашингтона.

Своеобразным «анонсом» Truth Social 16 февраля поделился сын бывшего главы Белого дома – Дональд Трамп-младший. В своем Twitter он выложил скриншот с новостью о запуске соцсети и подписал: «Настало время для правды!».

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022

Разработкой и запуском приложения занимается Trump Media & Technology Group (TMTG), в число руководителей которой входит Девин Нуньес – бывший представитель Республиканской партии США. Компания позиционирует Truth Social как продукт, защищающий свободу слова. По задумке сторонников Трампа, люди, чьи взгляды «подавляются» в Twitter, Facebook и YouTube, с радостью заведут страницы в Truth Social.

Сейчас приложение находится на стадии 1.0, что означает успешное окончание всех предварительных бета-тестов. По аналогии с Twitter, где посты пользователей называются tweets, сообщения в Truth Social будут называться truths («истины» — англ.).