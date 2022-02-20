Авторы The American Spectator предсказали дипломатическую революцию России и Китая

Дипломатическую революцию, которую начнут Россия и КНР, уже невозможно остановить. Такой точки зрения придерживаются авторы американского интернет-журнала The American Spectator.

По словам журналистов, формирование российско-китайского альянса способно привнести значительные перемены в глобальный баланс сил на мировой арене. Американский дипломат Джордж Кеннан еще в 1997 году заявил, что расширение НАТО станет самой большой ошибкой США со времен холодной войны. В итоге именно это и сблизило Москву и Пекин.

Так, российские власти встали на сторону КНР в вопросе Тайваня. При этом китайские партнеры Москвы поддерживают ее позицию в том, что касается Украины. Также два государства сотрудничают в различных сферах, таких как энергетическая безопасность и эксплуатация судоходных путей в Северном Ледовитом океане, пишет «ПолитРоссия».

Партнерство двух мощных держав ведет к неминуемому краху США — фактического союзника Китая в 70-х и 80-х годах, предупредили авторы публикации. По их мнению, нельзя предотвратить и дипломатическую революцию, которую союз Москвы и Пекина неминуемо спровоцирует.

Представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал не рассматривать урегулирования ситуации на Украине отдельно от вопроса расширения НАТО. По мнению дипломата, стабильность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности другой.