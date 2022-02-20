Депутат Водолацкий: ВСУ могут усилить наступление на Донбасс в ночь на 21 февраля

Украинские войска могут развернуть наступление на Луганск и Донецк в ночь на понедельник. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

В воскресенье в связи с обострением в Донбассе первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий дал комментарий для ТАСС. Депутат отметил, что не исключает наращивания наступления ВСУ на республики в ближайший срок. Ориентировочно это может произойти в ночь с 20 на 21 февраля.

Напомним, обострение ситуации на линии соприкосновения сил началось с пятницы, Киев и представители ЛДНР обвинили друг друга в сотнях нарушений режима прекращения огня.