«Не поступиться принципами, но и Киев в НАТО не брать». РФ и Германия договорились о судьбе Украины

На фоне обострения ситуации на востоке Украины между Москвой и Берлином, казалось бы, вновь возникли недопонимания, несмотря на многообещающую личную встречу президента Владимира Путина с канцлером Олафом Шольцем 15 февраля.

Сейчас позиции руководства России и Германии по поводу эскалации едва ли совпадают, а с трибун бундестага звучат резонансные заявления. Но открыто вмешиваться в конфликт власти ФРГ по-прежнему не намерены, поддерживая РФ пусть не словом, но действием.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

На словах

Пока из ЛДНР в Россию эвакуируют десятки тысяч мирных жителей, глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорит, что РФ развертыванием войск на собственной территории «выражает абсолютно неприемлемую угрозу в отношении Украины и всей мирной архитектуры в Европе».

«Поэтому этот кризис — и здесь мы должны быть очень внимательны с формулировками — это не украинский кризис. Это российский кризис», — подчеркнула Бербок.

Шольц и вовсе сделал сомнительное с этической точки зрения заявление о «смехотворности» геноцида в Донбассе, после которого в МИД РФ напомнили руководству Германии о трагическом прошлом 80-летней давности.

«Россия переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально нелепо, скажем прямо», — сказал Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей накануне.

Global Look Press / Michele Tantussi/dpa

Российское министерство так «впечатлили» слова канцлера, что там решили в ближайшее время направить Берлину материалы о массовых захоронениях в регионе. Среди материалов «недопустимый контент», на который «не смогут смотреть даже те, кто видел все», предупредила представитель российского МИД Мария Захарова.

Сменилась риторика Шольца и об амбициях НАТО. Еще в начале недели он обещал президенту Путину, что Альянс пока не будет расширятся, а 19 февраля объявил — Германия «упражняется в практической солидарности», в том числе «посредством расширения присутствия бундесвера в Прибалтике и участия в воздушном патрулировании НАТО на юго-востоке».

Однако кроме заявлений в поддержку Киева, украинское руководство так и не добилось от Германии ощутимой помощи. Поставлять оружие для борьбы с ополчением ЛДНР страна все так же отказывается, задавая «миролюбивый» тон всей общесоюзной европейской политике в украинском конфликте.

president.gov.ua / Администрация президента Украины

Совсем не удивительно, что на этом фоне тон речи президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции был «антизападным»: Киев не намерен «низко кланяться» за военную помощь и требует от Запада «честные ответы на вопросы о перспективах членства Украины в НАТО и ЕС».

На деле

Примечательно, что даже глава МИД ФРГ Бербок, известная критическим отношением к России, продемонстрировала незыблемость принципиальной германской позиции. Берлин не намерен поставлять Киеву вооружение — судя по всему, это одна из ключевых договоренностей России и Германии, связанных общими газопроводами для поставок голубого топлива.

18 февраля Бербок жестко ответила украинскому политику Виталию Кличко, который упрекнул Берлин тем, что «на защиту Украины» ФРГ выделила лишь пять тысяч военных касок. Бербок указала бывшему спортсмену на разницу между тем, «являешься ли ты мэром Киева или главой МИД в Германии», и подчеркнула, что военная помощь сорвет нормандский формат и станет «угрозой безопасности».

wikipedia.org / Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / CC BY-SA 2.0

В Еврокомиссии (ЕК) тем временем заявляют о возможных санкциях против РФ в случае войны с Украиной. Ограничения коснутся энергетики и сектора высоких технологий, отметила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Правда, по данным Bloomberg, из санкционного пакета все-таки подумывают исключить энергетический сектор России, чтобы не остаться без газа.

«Планируемые меры непосильные для Запада. Они, если будут введены, сильно ослабят сам Евросоюз, выиграют здесь только США. Ради геополитической схватки за Украину, Запад сегодня решится на такую жесткую конфронтацию», — считает немецкий политолог Александр Рар.

Основной упор в современной модели отношений России и Германии приходится на прагматизм и энергетическое сотрудничество — это важнее всех разногласий, отмечает политолог Федор Лукьянов. Визит Шольца в Москву совпадает с «легкими намеками Москвы на снижение напряженности», а нежелание ФРГ поставлять Украине оружие «для российского президента точно дорогого стоит, такое он ценит», считает эксперт.

«Легко предположить, что [Путин] с Шольцем обсуждали то же, что и с Макроном, – как так вывернуться, чтобы не поступиться принципами, но и перспективы Киева в НАТО нивелировать», — полагает главред журнала «Россия в глобальной политике».

president.gov.ua / Офіс Президента України

Подробнее о том, что обсуждали Путин с Шольцем кроме перспектив разрешения украинского конфликта — в нашей статье.