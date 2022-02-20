Главный тренер сборной России по хоккею Жамнов будет готовить команду к ЧМ-2022

Наставник мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов останется на посту главного тренера, несмотря на поражение в финале 24-х зимних Олимпийских игр от команды Финляндии.

Сообщается, что тренерский штаб в полном составе будет готовить команду к приближающемся чемпионату мира 2022 года, который пройдет в финском Тампере с 13 по 28 мая. После финала Олимпийских игр хоккеисты сборной России получат несколько выходных, после чего вернутся в расположение своих команд для подготовки к плей-офф Кубка Гагарина. Первые матчи будут сыграны уже 1 марта.

Сборная России по хоккею в финале 24-х зимних Олимпийских игр уступила Финляндии со счетом 1:2. Единственную шайбу в составе российской команды забросил Михаил Григоренко, реализовав большинство в первом периоде.