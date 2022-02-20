Почти 950 тысяч жителей Донбасса захотели стать гражданами России

Заявление на получение паспорта России подали почти миллион жителей Донбасса, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Порядка 950 тыс. человек изъявили желание стать россиянами. Водолацкий отметил, что гражданство получили уже более 770 тыс. человек. На данный момент люди продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение российского гражданства.

«Общее количество написавших заявление — порядка 950 тыс. человек», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что поезд с беженцами из ДНР и ЛНР прибыл в Воронежскую область из Ростовской. Согласно последним данным, в регион приехало около тысячи человек.