Лыжница Софи Локли заблудилась на финише и прошла еще один круг на ОИ

Американская лыжница Софи Локли потеряла несколько позиций из-за нелепой ситуации. Спортсменка заблудилась на финише и прошла лишний круг на Олимпиаде в Пекине.

Локли во время женского масс-старта на 30 км не нашла нужный выход на финиш и заблудилась. Спортсменка прошла лишний круг, финишировала на 15-й позиции, уступив лидеру гонки Терехе Йохауг из Норвегии более шести минут.

На втором месте оказалась американка Джессика Диггинс, а третье место досталось Кертту Нисканен из Финляндии. Олимпиада в Пекине закончится 20 февраля. Торжественная церемония закрытия начнется в 15:00 по московскому времени.