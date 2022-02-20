Журналист Макдональд указал на ошибку корреспондента NYT в переводе слов Путина

Корреспондент New York Times Питер Бейкер допустил ошибку в переводе слов президента России Владимира Путина о распаде СССР. Об этом заявил ирландский журналист Брайан Макдональд.

Американский журналист в своем блоге микроблоге написал, что Россия якобы намерена захватить Украину, чтобы исправить «катастрофу». Речь идет о распаде Советского Союза.

«Чтобы понять (президент РФ Владимир. – Прим. ред.) Путина сейчас, важно вспомнить, что он назвал развал Советского Союза, освободивший миллионы, «величайшей геополитической катастрофой XX века»», — написал Бейкер.

Макдональд не согласился с утверждением коллеги. По его словам, российский лидер говорил о катастрофе не из-за «освобождения миллионов». Дело в том, что после распада СССР многие русские остались за границей новой России.

«Эту цитату постоянно неправильно истолковывают. То ли намеренно, то ли по незнанию», — отметил Макдональд.

Журналист также заметил глупую ошибку в переводе слов главы государства. Путин назвал распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой.

«"Крупнейшей", а не "величайшей"», — объяснил Макдональд.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны договорились расширить сотрудничество в военной сфере.