Ростовская область приняла более 40 тыс. беженцев из ДНР

Более 40 тыс. беженцев из Донбасса прибыло в Ростовскую область, сообщил глава МЧС России Александр Чуприян.

Глава МЧС также отметил, что около двух тысяч граждан Донецкой и Луганской народных республик были отправлены на поездах в Воронежскую и Курскую области. В Ростовскую область прибыли более 40 тыс. беженцев.

Вечером 19 февраля в Ростовской области были размещены более 7 тыс. мирных жителей Донбасса. Некоторые люди, вынужденные покинуть свои дома, отправились к родным и близким в иные регионы России. Беженцы могут получить помощь На пунктах пропуска в Весело-Вознесенке и Матвеевом Кургане.