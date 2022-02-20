Британия создает центр по борьбе с российской «дезинформацией» по Украине

Великобритания создает информационный центр, который предназначен для борьбы с «дезинформацией» со стороны России. Об этом заявила глава МИД страны Лиз Трасс.

Руководитель ведомства отметила, что с начала февраля было выявлено около 40 случаев «дезинформации» со стороны России. По ее словам, этот показатель якобы удвоился за последнюю неделю.

«В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но Россия не распустила свои, в связи с чем на протяжении многих лет мы сталкивались с российской дезинформацией», — сказал Трасс.

Министр добавила, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину. По этой причине Великобритании необходимо подготовиться.

Ранее Лиз Трасс высказалась о ситуации вокруг Украины. По ее словам, существующий кризис может усилиться.