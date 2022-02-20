Глава МИД Великобритании Трасс заявила о «вторжении» России на Украину на следующей неделе

В Лондоне ожидают, что Россия «вторгнется» на Украину на следующей неделе. Соответствующее заявление озвучила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Говоря о событиях в Европе, дипломат отметила, что та столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности за последние годы. Она также выразила мнение, что Москва якобы не воспринимает всерьез идею о дипломатическом урегулировании ситуации.

«Наихудший сценарий развития событий может произойти уже на следующей неделе», — считает глава британского МИД.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация, что Москва «нападет» на Киев 16 февраля, однако эти данные не подтвердились. При этом в посольстве РФ в Вашингтоне призвали Госдепартамент США не подпитывать «милитаристский угар» и сосредоточиться на мирном урегулировании внутриукраинского конфликта.