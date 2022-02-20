Сборная Финляндии обыграла Россию и впервые в истории завоевала золото ОИ

Мужская сборная Финляндии по хоккею стала победителем 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине.

Сборная России не смогла защитить титул чемпиона зимней Олимпиады, уступив в финале мужского хоккейного турнира в рамках Игр 2022 года Финляндии. Встреча завершилась поражением команды Алексея Жамнова со счетом 1:2. Единственную шайбу российской сборной забросил Михаил Григоренко.

Финская сборная впервые завоевала золото зимней Олимпиады. В матче за третье место словаки разгромили шведов и завоевали бронзовые медали.