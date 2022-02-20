Полицейский вертолет потерпел крушение у пляжа в Калифорнии

Два человека пострадали при крушении вертолета полиции города Хантингтон-Бич в американском штате Калифорния: воздушное судно рухнуло в воду. Об этом сообщает телекомпания CBS.

Согласно данным источника, вертолет совершил аварийную посадку в Ньюпорт-Бич недалеко от улицы Эль-Пасео. В момент крушения на борту воздушного судна находились два пилота. Оба сейчас находятся в больнице.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники спасательной службы. Причины и обстоятельства крушения станут известны после экспертной проверки.