Джонсон: крупнейшая война в Европе с 1945 года может начаться из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ситуация вокруг Украины может спровоцировать крупнейшую с 1945 года войну в Европе. Мнением политик поделился в интервью BBC.

По его словам, есть «высокая вероятность» вторжения войск России на Украину. Атака якобы может происходить через Донбасс и белорусско-украинскую границ, чтобы «окружить Киев».

«План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба», — подчеркнул британский премьер.

От таких гипотетических действий пострадают и украинцы, и россияне, предостерег Джонсон.

Осенью прошлого года западные СМИ начали активно писать о «планах России по вторжению на Украину». С аналогичными выступлениями выступил ряд политиков в США и на Украине. На фоне военной истерии Киеву удалось добиться поставок новых вооружений из стран НАТО. Тем временем, Россия отвергает обвинения в подготовке агрессивных планах против южного соседа.