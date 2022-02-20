Губернатор ЕАО заявил о готовности региона принять беженцев из ЛДНР

Еврейская автономная область готова принять и разместить беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Глава региона на своей странице в Instagram написал, что ЕАО относится с сопереживанием и сочувствием относится к беде жителей ДНР и ЛНР. Беженцам пришлось покинуть свои дома и искать прибежище в России.

Гольдштейн отметил, что область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им различную поддержку. Губернатор распорядился подготовить шесть пунктов временного размещения граждан и составить список вакантных рабочих мест в регионе.