Россия осталась без медалей после масс-старта женщин на лыжном марафоне ОИ-2022

Российские спортсменки остались без медалей в масс-старте лыжного марафона на Олимпийских играх в Пекине.

Золото завоевала норвежская лыжница Тереза Йохауг, преодолев 30-километровую дистанцию за 1 час 24 минуты 54 секунды. Это уже третья награда высшей пробы для спортсменки на Олимпиаде в Пекине.

Серебро досталось отставшей от лидера на 1 минута 43,3 секунды американке Джессике Диггинс. Третьей оказалась спортсменка из Финляндии Кертту Нисканен. От Йохауг она отстала на 2 минуты 33,3 секунды.

Из российских лыжниц в старте участвовали Анастасия Рыгалина, Мария Истомина, Татьяна Сорина и сошедшая с гонки Наталья Непряева.