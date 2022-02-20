Байден соберет заседание Совета нацбезопасности по ситуации на Украине

Президент США Джо Байден соберет заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.

Представитель администрации США заявила, что Байден созовет заседание в понедельник. По словам Псаки, американский президент вместе с командой продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине.

«Помощники Байдена по безопасности подтвердили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Также отмечается, что в субботу Байдену доложили об итогах встреч, которые вице-президент Камала Харрис провела на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Она встретилась с рядом европейских лидеров и президентом Украины Владимиром Зеленским.