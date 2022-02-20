Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Байден соберет заседание Совета нацбезопасности по ситуации на Украине

Спорт
Байден соберет заседание Совета нацбезопасности по ситуации на Украине

Президент США Джо Байден соберет заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.

Представитель администрации США заявила, что Байден созовет заседание в понедельник. По словам Псаки, американский президент вместе с командой продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине.

«Помощники Байдена по безопасности подтвердили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Также отмечается, что в субботу Байдену доложили об итогах встреч, которые вице-президент Камала Харрис провела на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Она встретилась с рядом европейских лидеров и президентом Украины Владимиром Зеленским.

#украина #байден #совет национальной безопасности