Западные журналисты вместе с главой МВД Украины попали под обстрел в Донбассе

Журналисты CNN и AFP попали под обстрел в Донбассе вместе с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским.

Американский телеканал CNN сообщает, что инцидент произошел с группой западных журналистов в субботу. Сотрудники AFP и CNN сопровождали Монастырского на передовой.

Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что глава ведомства попал под обстрел во время визита в зону так называемой Операции Объединенных Сил (ООС) в Донбассе. Он вместе с группой депутатов Рады от фракции «Слуга народа» и 25 журналистами оказались под минометным огнем.