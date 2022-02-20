Президент Сербии: конфликт США и России может привести к коллапсу в мире

Сербский президент Александар Вучич заявил, что российско-американский конфликт на фоне обострения ситуации в Донбассе может спровоцировать глобальную катастрофу.

Вучич выступил в эфире телеканала сербского агентства Tanjug. Он отметил, что в первую очередь обеспокоен ограничительными мерами, которые Запад введет против России в случае конфликта Москвы и Вашингтона.

Президент Сербии сообщил, что эскалация отношений скажется на поставках российской нефти и газа. Вучич также спрогнозировал кризис продовольствия, напомнив, что Россия входит в число крупнейших производителей зерна.

Сербский лидер выразил надежду, что до реального противостояния не дойдет. При этом он отметил, что страны должны быть к нему готовы.

«Если до этого дойдет, то, я думаю, это будет почти полный коллапс мира, который мы знаем, если это случится, поэтому надеюсь, что это не произойдет», — заявил Вучич.

Сербия ценит военный нейтралитет и поэтому никогда не вступит в Североатлантический альянс, заявил он. По его словам, сербы хотят защищать землю самостоятельно.