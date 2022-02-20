Спецкор ФАН Кимаковский рассказал о главной трагедии войны в ЛДНР после общения с беженцами

Спецкор ФАН Игорь Кимаковский рассказал о ходе эвакуации жителей Донбасса с места событий. Он отметил отсутствие паники, давки и истерии. Об этом передает ФАН.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин призвал население покинуть родину из-за нестабильной обстановки на границе с Украиной. Уже несколько дней там ведутся обстрелы, которые угрожают жизни и здоровью граждан. В первую очередь эвакуируются женщины, дети и лица пожилого возраста. Журналист Игорь Кимаковский сейчас находится в ДНР. Там он помогает с эвакуацией и общается с беженцами.

«Паники и ажиотажа не было. Спички и соль в магазинах массово не скупали. Жители за долгие годы войны привыкли к экстремальным ситуациям. Правоохранительные органы и МЧС обеспечивали безопасность проведения эвакуационных мероприятий», — передает с места событий Игорь.

Из-за частного транспорта на границе с россией все же возникли пробки. 22 километра составила такая пробка на Успенке, но к утру 19 февраля она уже была ликвидирована силами пограничной службы. Также эвакуация жителей осуществлялась железнодорожным транспортом. Первый такой поезд был запущен в 8 утра в субботу. Поездами была организована также эвакуация из Дебальцево, Иловайска и Горловки. Каждому выдавался продовольственный паек и гигиенический набор. Игорь Кимаковский отметил, что очень многие женщины и дети плакали. В этих слезах была самая главная трагедия этой войны, сказал он.

«Мне удалось пообщаться с большим количеством женщин. В их глазах была боль и гордость. Боль за свою израненную землю. За то, что они покидают свой дом непонятно на какой период времени. И гордость за своих мужчин, которые в тот момент находились в окопах, обороняя Горловку. Среди провожающих я видел женщин в форме, которые прятались от камер. Они отправляли детей и возвращались к своим мужьям-защитникам Донбасса. В глазах остающихся можно было прочитать: "Донбасс отстоим"», — рассказал Кимаковский.

Ранее стало известно, что жители ЛДНР готовятся с оружием в руках защищать «передовую Русского мира». Там привыкли жить по законам военного времени и уже без паники реагируют на очередные провокации украинских военных, отметила публицист Елена Заславская.