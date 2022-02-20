Зеленский доложил Макрону об обстановке в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обострение ситуации в Донбассе. Об этом он написал в Twitter.

Главы государств, по его словам, провели срочную встречу. В ходе переговоров они также обсудили пути деэскалации и политико-дипломатического урегулирования.

«Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов», — сказано в сообщении Зеленского.

Ранее стало известно, что Елисейский дворец анонсировал проведение телефонных переговоров президента Эммануэля Макрона с лидерами России и Украины. Он планирует 19 февраля провести разговор с Владимиром Зеленским, а 20 февраля с Владимиром Путиным.