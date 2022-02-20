Звуки взрывов слышны на окраинах Донецка

Ночью 20 февраля на окраине Донецка стали отчетливо слышны звуки взрывов.

В настоящий момент окраина столицы Донецкой Народной Республики, вероятно, столкнулась с обстрелами. Информацию о взрывах в Донецке сообщил корреспондент РИА Новости. Власти ДНР официальной информации относительно инцидента пока не предоставили.

Напомним, ситуация в Донбассе значительно обострилась в последние несколько дней. Объявлена эвакуация населения в Ростовскую область. Главы Донецкой и Луганской народных республики заявили о скором вторжении со стороны Киева.