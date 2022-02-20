Глава ОПЗЖ Медведчук: западные партнеры Украины заработали на военной истерии

Западные партнеры Украины заработали миллиарды на военной истерии, бросив Киев в долговую яму, считает депутат Верховной рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Политик оценил потери Украины от паники из-за сообщений о «вторжении России» в два-три миллиарда долларов в месяц. По его расчетам, Украина уже потеряла порядка 12 млрд долларов.

«США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться "неминуемой оккупации", под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали», — написал в своем Telegram-канале Медведчук.

Политик отметил, что западные партнеры Украины «сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене» и подписали выгодные для них торговые контракты.

Он признал, что Украина получила около четырех миллиардов евро финансовой поддержки от США, стран Евросоюза, Канады и даже Японии. Эти «компенсации», по словам Медведчука, «весьма резво и щедро раздаются». Однако «это не благотворительные рождественские подарки», предупредил лидер ОПЗЖ.