Украина получит 350 млн долларов от Всемирного банка

Украина получит финансовую поддержку в размере 350 млн долларов. Это стало известно после встречи главы Всемирного банка Дэвида Мэлпасса и украинского президента Владимира Зеленского.

Сообщается, что за счет выделенных средств Киев сможет провести реформы. Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка.

«Президент Мэлпасс подтвердил, что Всемирный банк готовит для рассмотрения советом к концу марта вопрос о выделении Украине для поддержки текущих реформ суммы до 350 миллионов долларов США», — говорится в заявлении.

Кроме того, Мэлпасс выразил уверенность в дальнейшей поддержке Украины. Средства от Всемирного банка помогут стране провести запланированные реформы.