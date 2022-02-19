Малийцы празднуют уход европейских войск с российскими флагами и плакатами Merci Wagner

Жители столицы Мали сожгли флаг Евросоюза во время праздничной демонстрации по случаю завершения операции «Бархан» в стране. Сейчас там продолжается праздник в честь ухода европейского воинского контингента, сообщает ФАН.

Демонстрации по случаю ухода европейских войск в Бамако продолжаются уже второй день. По улицам ездят мотоциклы с национальной символикой и сигналят, слышны вувузелы. Местные жители выходят с флагами страны, российским триколором, а также портретами главы временного правительства Ассими Гоита и антифранцузскими лозунгами.

На демонстрации также были замечены люди с плакатами «Merci Wagner» («Спасибо, Вагнер»). Вероятно, так жители страны приветствуют российских инструкторов, которых западные СМИ регулярно причисляют к «ЧВК Вагнера». Ранее на демонстрациях в поддержку сотрудничества с Россией малийцы появлялись с портретами немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Жители также высказывают свое недовольство провалом операции «Бархан», которая за девять лет не помогла справиться с террористической угрозой и только ухудшила ситуацию с безопасностью и усугубила гуманитарный и экономический кризис. По мнению малийцев, французы просто сбежали, чтобы скрыть поражение.