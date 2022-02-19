Жертвами ураганного ветра в Польше стали два человека

Жертвами ураганного ветра в Польше стали по меньшей мере два местных жителя. Более 350 тыс. человек остались без электроэнергии. Об этом сообщает Правительственный центр безопасности.

Смертельные случаи произошли в Великопольском и Люблинском воеводствах. По данным пресс-службы главного коменданта Государственной пожарной охраны, обе жертвы шторма находились в своих автомобилях, когда разбушевалась стихия. Сильные порывы ветра повалили деревья на стоявшие транспортные средства. От полученных травм люди в салонах машин скончались.

Спасатели зафиксировали почти 6,5 тыс. сообщений о штормовом ветре менее чем за сутки. Институт метеорологии и водного хозяйства Польши предупредил о сохранении сильного ветра скоростью до 130 километров в час на территории страны в ближайшее время.