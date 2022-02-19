Ревматолог Зелендинова посоветовала ежедневно есть орехи для здоровья суставов

Ежедневное употребление орехов крайне полезно для организма и в частности суставов. Об этом рассказала врач-ревматолог Асия Зелендинова.

Семена кедра, миндаль и фисташки восполняют в организме запасы витамина E, кальция, магния, железа, калия. Исследование ученых доказало, что регулярное употребление орехов снижает риск аутоиммунных воспалений в два раза, поэтому стоит включить их в свой рацион и есть горсточку раз в день.

Кроме того, стоит обратить внимание на фрукты, ягоды, овощи и сырую листовую зелень. Эти продукты богаты антиоксидантами и витамином C.

«Сразу сделаю пометку — сладкие фрукты (бананы, манго, арбуз, дыня, виноград, персики кушать можно не всем они могут поднять уровень сахара и вызывать отеки», — цитирует Зелендинову «МедикФорум».

Также важно не забывать есть рыбу, например, лосося, тунца, сардины, сельдь. В их состав входят омега-3 жирные кислоты, что способствует уменьшению болей и скованности в суставах.