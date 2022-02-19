«На серьезную угрозу не тянет»: ополченец ДНР рассказал о происходящем на Донбассе

Эскалация на границе России и Украины еще не дошла до уровня событий 2014 года, заявил ополченец ДНР Павел Кухмиров. По его словам, атаки ВСУ прошлых лет делали ситуацию «значительно серьезнее», чем сейчас, когда массированных бомбардировок больших городов ЛДНР не происходит.

По мнению Кухмирова, нынешние диверсии украинских националистов вроде взрыва автомобиля начальника народной милиции ДНР или подрыва местного газопровода — вещь «неприятная, но на серьезную угрозу не тянет, больше напоминая приемы психологического террора».

«Поэтому гражданское население не реагирует так резко на все эти движения вроде эвакуации и нагнетания истерики, которое происходит в том числе и по официальным каналам. Потому что люди на Донбассе уже насмотрелись всякого и первый шок прошел довольно быстро», — заявил ополченец журналистам в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Ранее российские власти начали эвакуировать женщин, детей и пожилых людей из ЛДНР в Ростовскую область. Оттуда беженцы будут отправлены и в другие регионы: принять жителей неподконтрольных Киеву территорий намерены 26 субъектов РФ. Подробнее о том, что происходит на месте событий — в нашей статье.