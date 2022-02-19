СК РФ: два здания разрушены при обстреле Ростовской области с территории Украины

Два здания пострадали в результате обстрела Ростовской области со стороны Украины, сообщили в Следственном комитете РФ.

Вследствие взрывов разрушен нежилой дом и хозяйственная постройка, обошлось без жертв. В Сети уже появились кадры с места происшествия.

В СК РФ заявили, что неустановленные лица, находясь на территории Украины, начали обстрел с помощью реактивной системы залпового огня. Под огонь попал дом в хуторе Маноцкий и постройка в хуторе Патроновка Тарасовского района. Ростовской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство общеопасным способом».