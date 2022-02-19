Колумбийский полузащитник «Ривер Плейта» Карраскаль перешел в ЦСКА

Колумбийский игрок Хуан Карраскаль перешел из аргентинского «Ривер Плейта» в московский ЦСКА. Информацию подтвердили в пресс-службе «армейцев».

Футболист уже завершил все свои дела по получению российской визы, однако сам Карраскаль сейчас направляется в Турцию, где проводит заключительный сбор ЦСКА. В договоре об арендном соглашении есть опция выкупа футболиста. По некоторым данным, потенциальная сумма трансфера может составить 6 млн евро.

Хуан Карраскаль провел в составе «Ривер Плейта» 81 матч. За это время колумбиец отметился шестью забитыми мячами в ворота соперника. И еще девять раз ассистировал своим партнерам.