Те, кто не замечает ужасного положения людей в ЛДНР, являются соучастниками преступлений против человечности. К такому выводу пришла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, российская сторона делает все возможное, чтобы противостоять нарушениям мирового порядка коллективным Западом. Его действия представитель МИД РФ назвала бесчинствами.

«Многое западным демократизаторам сходило с рук. Миллионы погибших по всему миру от их геополитических экспериментов уже не смогут призвать своих убийц к ответу», — поставила она на место Запад, не замечающий бедственного положения на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Россия на светлой стороне истории, подчеркнула Захарова. Это каждый раз подтверждается фактами, подытожила она.

Ранее стало известно, что границу из Донбасса в Россию 19 февраля на 10:00 по московскому времени пересекли 10356 человек.