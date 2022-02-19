Социолог Копатько: мировая повестка пытается надавить на Россию и Донбасс

Эксперты в ходе дискуссии, организованной медиацентром «Патриот», обсудили актуальные вопросы относительно обострившейся ситуации на Украине.

Напряжение в Донбассе последние дни становится все серьезнее. Учащаются случаи обстрела районов Донецкой Народной Республики. Там, где проходит линия соприкосновения, время от времени наблюдается стрельба.

Более того, уже несколько взрывов было организовано диверсантами ВСУ в Луганске и Донецке — столицах самопровозглашенных республик. Один гаубичный снаряд с украинской стороны пересек границу с Россией и взорвался на территории Ростовской области.

Украинский социолог Евгений Копатько убежден, что в настоящий момент самое главное — это дать понять людям, живущим в этой накаленной до предела обстановке, что именно делать в ближайшие часы и ближайшие дни. Сегодня можно с легкостью почувствовать весь «информационный навал», который идет на Россию и на Донбасс со стороны коллективного Запада, передает ФАН слова эксперта.

Соединенные Штаты и многие страны Евросоюза, участники блока НАТО имеют преимущество в развязанной ими же информационной войне, так как глобальная повестка сплотилась против РФ и Донецка, а Запад пытается блокировать различные каналы, YouTube и другие социальные сети, чтобы ДНР и ЛНР не могли донести до мировой общественности правдивую и объективную информацию о событиях в горячей зоне.