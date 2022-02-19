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Политолог Сатановский не исключил «последнего парада» для Зеленского на Украине

Политика
Политолог Сатановский не исключил «последнего парада» для Зеленского на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может вскоре покинуть свой пост, уверен политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Эксперт в Telegram прокомментировал эвакуацию жителей Донбасса. Власти приняли решение вывезти женщин, детей и пожилых людей. В это же время Зеленский покинул Украину, чтобы посетить Мюнхенскую конференцию. На фоне разворачивающихся событий Евгений Сатановский предрек неутешительный конец для правления президента и его команды.

«Как там было, в старой песне про крейсер "Варяг"? "Последний парад наступает"? Очень похоже, что он для нынешней киевской власти наконец-таки на самом деле наступает», — считает эксперт.

Он назвал Зеленского клоуном и отметил, что «зрители уезжают из цирка», подразумевая бегство иностранных дипломатов с Украины. Возможно, что глава государства воспринимает поездку в Мюнхен как «последнюю гастроль», заключил Сатановский.

Ранее политолог объяснял, что Москва не заинтересована в обострении ситуации в Донбассе. При этом, ВС Украины активно готовятся к атаке на ЛДНР, подчеркивал он.

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