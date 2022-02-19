Политолог Сатановский не исключил «последнего парада» для Зеленского на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может вскоре покинуть свой пост, уверен политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Эксперт в Telegram прокомментировал эвакуацию жителей Донбасса. Власти приняли решение вывезти женщин, детей и пожилых людей. В это же время Зеленский покинул Украину, чтобы посетить Мюнхенскую конференцию. На фоне разворачивающихся событий Евгений Сатановский предрек неутешительный конец для правления президента и его команды.

«Как там было, в старой песне про крейсер "Варяг"? "Последний парад наступает"? Очень похоже, что он для нынешней киевской власти наконец-таки на самом деле наступает», — считает эксперт.

Он назвал Зеленского клоуном и отметил, что «зрители уезжают из цирка», подразумевая бегство иностранных дипломатов с Украины. Возможно, что глава государства воспринимает поездку в Мюнхен как «последнюю гастроль», заключил Сатановский.

Ранее политолог объяснял, что Москва не заинтересована в обострении ситуации в Донбассе. При этом, ВС Украины активно готовятся к атаке на ЛДНР, подчеркивал он.