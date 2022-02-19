Канцлер ФРГ Шольц считает, что ведет с Путиным «историческую дискуссию» о геноциде

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что ведет с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным «историческую дискуссию» о термине «геноцид».

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Так он прокомментировал слова российского лидера, который считает происходящее в Донбассе геноцидом.

«Он (Путин. — Прим. ред.) переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально нелепо... Я воспринимаю это как историческую дискуссию, я отвечаю, как делал это в первой беседе здесь: мы не можем менять границы, мы должны принимать целостность и суверенитет страны», — подчеркнул Шольц.

Руководство Украины в апреле 2014 года начало операцию в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается во время встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Российская Федерация не раз утверждала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию ситуации.