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Сборная Словакии по хоккею впервые завоевала медаль ОИ

Спорт
Сборная Словакии по хоккею впервые завоевала медаль ОИ

Мужская сборная Словакии по хоккею одержала уверенную победу над командой Швеции в мачте за третье место на пекинских Играх-2022.

Встреча проходила на пекинском стадионе «Национальный» и завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). В составе победителей дважды отличился Юрай Слафковски. По одной заброшенной шайбе на свой счет записали Самуэль Такач и Павол Регенда.

Для сборной Словакии по хоккею это первая в истории медаль Олимпийских игр. Ранее лучшим результатом национальной команды было четвертое место на канадских Играх-2010.

В финале хоккейного турнира на ОИ-2022 в Пекине сыграют Россия и Финляндия. Начало матча запланировано на 07:10 по московскому времени.

#олимпиада #хоккей #ои-2022