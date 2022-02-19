Навальный обратился с очередным иском к администрации колонии в Покрове

Оппозиционер Алексей Навальный1 обратился с иском к руководству исправительной колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание по уголовному делу. Об этом свидетельствует информация из картотеки Петушинского районного суда.

«Регистрация административного искового заявления. Административный истец: Навальный Алексей Анатольевич. Административный ответчик: ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области», — отмечатеся в картотеке.

Подробностей касательно требований искового заявления Навального не приводится. Известно, что оно может быть связано с оспариванием решений, действий органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных органов, которые наделены государственными полномочиями.

Напомним, дважды осужденный Навальный был объявлен в розыск по факту многократных нарушений условий отбывания наказания по делу «Ив Роше». Он был задержан 17 января 2021 году в аэропорту Шереметьево, когда вернулся из германии, где проходил лечение.

1 Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму