Агрегаторы такси назвали вежливость и аккуратность лучшими качествами пассажиров

Водители такси при оценивании пассажиров учитывают разные критерии, но чаще всего обращают внимание на вежливость и аккуратность. Об этом рассказали представители российских агрегаторов такси.

Рейтинг пассажиров может стать дополнительным фактором для службы поддержки при решении различных конфликтных ситуаций. При этом оценка основывается на мнениях разных таксистов. Например, при выставлении оценок пассажирам они часто обращают внимание на такие качества, как пунктуальность и вежливость.

«Водители ценят аккуратное обращение с салоном и кузовом машины, например, аккуратное закрытие дверей. Если пользователь выбирает подходящие для остановки места, избегая шлагбаумов, закрытых территорий, — то, скорее всего, это высоко оценят», — заявили в «Яндекс Go».

Однако такой рейтинг в большинстве сервисов практической пользы не несет, поскольку никак не влияет ни на стоимость поездки в такси, ни на доступность водителей, готовых взять заказ. В то же время обратная ситуация складывается с оценкой самих водителей, когда их могут не только оштрафовать, но и даже отключить от агрегатора за нарушения, передает «Газета.Ru».