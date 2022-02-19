Зеленский: Украина откажется от неядерного статуса в случае отсутствия гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил что, что страна откажется от неядерного статуса, если не получит необходимых ей гарантий безопасности.

Он инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, согласно которому Киев ранее признал за собой неядерный статус.

«Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение», — подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что за отказ от ядерного оружия Украине полагаются гарантии безопасности, однако она их не получила. Однако у Киева есть право «требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение безопасности и мира», добавил он.