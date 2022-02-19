Японский и китайский судьи помогли паре Суй/Цун завоевать золото Игр-2022

Судьбу золотых наград в соревнованиях спортивных пар на пекинской Олимпиаде 2022 года решили сотые балла.

Представители КНР Вэньцзин Суй и Хань Цун в короткой программе опередили российских фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова на 0,16 балла, в произвольной — на 0,47. В общей сложности отставание россиян от китайских соперников составило 0,63 балла.

В произвольной программе китайцев на первое место поставили судьи из Китая, Японии и Нидерландов. Российских фигуристов выше оценили израильский, канадский и белорусский арбитры. Судьи из Австрии, США и Испании выделили прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Однако решающим моментом стали сотые балла: японский судья поставил китайскому тандему на четыре балла больше, чем россиянам, а китайский — более чем на пять баллов. Таким образом, арбитры помогли хозяевам льда праздновать триумф.