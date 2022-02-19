Зеленский настаивает на незамедлительном введении санкций против России

Ограничительные меры в отношении Российской Федерации необходимо вводить уже сейчас, а не после «начала бомбардировки», считает президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующим заявлением он поделился во время Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Киеву не нужны санкции в отношении Москвы после того, как «начнется бомбардировка».

«Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю, ок, примените сегодня санкции. Мне говорят, мы применим санкции, если будет война. Я говорю, ок, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Чего вы ждете?» — подчеркнул Зеленский.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область на фоне угрозы от Киева. В первую очередь соответствующие меры касаются женщин, детей и людей пожилого возраста.