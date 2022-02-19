Российский фигурист Козловский раскритиковал судейство на ОИ-2022

Российский дуэт по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали свое выступление на зимней Олимпиаде в столице КНР.

Бойкова указала на то, каждый представитель четвертой разминки ехал на пекинские Игры не за четвертым местом. Козловский признал, что был элемент с недочетом, но также обратил внимание на то, что в их прокате не было допущено ни единой грубой ошибки.

«Недоволен оценками? Смеетесь? Мы такие баллы набирали три года назад, когда вышли из юниоров. Недодали? Позорно недодали! Но я не видел распечатку, ничего не могу сказать», — сказал Козловский журналистам по окончании выступления.

Напомним, Бойкова и Козловский заняли четвертое место, за прокат россияне получили 220,50 балла.

Сборная России идет на восьмом месте в медальном зачете ОИ-2022 в Пекине, в активе команды 31 награда. Это больше, чем россияне завоевали на сочинской Олимпиаде 2014 года.