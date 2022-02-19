Тренер сборной России Федоров назвал главный ключ к победе в финале Олимпиады в Пекине

Старший тренер мужской сборной России по хоккею Сергей Федоров назвал ключ к победе над командой Финляндии в финале 24-х зимних Олимпийских игр.

Российская команда 20 февраля сыграет впервые в своей истории во втором подряд финале зимней Олимпиады. Известно, что место в воротах займет один из лучших голкиперов турнира — Иван Федотов. Старший тренер сборной России Сергей Федоров назвал главные компоненты, которые могут помочь команде одержать победу над финнами.

«Нужно держать ногу на педали газа. Нельзя сбавлять темп. Мы должны играть в такой хоккей, который показывали на Кубке Первого канала», — цитирует специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Финальный матч олимпийского турнира по хоккею среди мужчин состоится утром 20 февраля на Национальном стадионе Пекина. Начало встречи — в 07:10 по московскому времени.